BiellaCronaca
E’ morto Roberto Pero: lutto nel mondo dei motori e dei rally
Aveva 63 anni, era un pilota e un geometra molto conosciuto in città. Questa mattina l’ultimo saluto
E’ morto Roberto Pero: lutto nel mondo dei motori e dei rally.
E’ morto Roberto Pero: lutto nel mondo dei motori e dei rally
Addio a Roberto Pero: il suo cuore ha cessato di battere improvvisamente all’età di soli 63 anni.
Era un geometra stimato, un alpino convinto, ma tra le sue passioni più grandi emergeva quella per i rally. Tra gli anni ‘80 e ‘90 era stato un abile e bravo pilota della Biella corse.
Il funerale sarà celebrato questa mattina, 28 maggio, alle 9,30 nella chiesa del Favaro.
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