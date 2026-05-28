E’ morto Roberto Pero: lutto nel mondo dei motori e dei rally.

E’ morto Roberto Pero: lutto nel mondo dei motori e dei rally

Addio a Roberto Pero: il suo cuore ha cessato di battere improvvisamente all’età di soli 63 anni.

Era un geometra stimato, un alpino convinto, ma tra le sue passioni più grandi emergeva quella per i rally. Tra gli anni ‘80 e ‘90 era stato un abile e bravo pilota della Biella corse.

Il funerale sarà celebrato questa mattina, 28 maggio, alle 9,30 nella chiesa del Favaro.

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