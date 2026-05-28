Un po’ di pioggia potrebbe portare refrigerio. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Un po’ di pioggia potrebbe portare refrigerio

Nella notte si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura si attesta attorno ai 17,6°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 1,8 km/h e i 4,9 km/h, prevalentemente da Sud Ovest e Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1018 hPa.

Durante la mattina, si assiste a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature in aumento fino a 27,2°C. Il vento rimane leggero, con velocità comprese tra i 3 km/h e i 5,4 km/h. La copertura nuvolosa si riduce progressivamente, portando a un’umidità che scende fino al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenta sereno, con temperature che raggiungono i 29,2°C. Le condizioni sono favorevoli, con assenza di precipitazioni e un’umidità che continua a ridursi. La velocità del vento aumenta leggermente, mantenendosi comunque moderata.

In sera, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con temperature in calo fino a 19,9°C. La copertura nuvolosa aumenta nuovamente e l’umidità sale fino al 90%. La pressione atmosferica si attesta attorno ai 1018 hPa.

Le previsioni meteo nel Biellese indicano quindi una giornata variabile, con un inizio piovoso che lascia spazio a condizioni più soleggiate nel pomeriggio, prima di un nuovo peggioramento serale.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook