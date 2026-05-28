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Un po’ di pioggia potrebbe portare refrigerio
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio
Un po’ di pioggia potrebbe portare refrigerio. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Un po’ di pioggia potrebbe portare refrigerio
Nella notte si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura si attesta attorno ai 17,6°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 1,8 km/h e i 4,9 km/h, prevalentemente da Sud Ovest e Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1018 hPa.
Durante la mattina, si assiste a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature in aumento fino a 27,2°C. Il vento rimane leggero, con velocità comprese tra i 3 km/h e i 5,4 km/h. La copertura nuvolosa si riduce progressivamente, portando a un’umidità che scende fino al 61%.
Nel pomeriggio, il cielo si presenta sereno, con temperature che raggiungono i 29,2°C. Le condizioni sono favorevoli, con assenza di precipitazioni e un’umidità che continua a ridursi. La velocità del vento aumenta leggermente, mantenendosi comunque moderata.
In sera, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con temperature in calo fino a 19,9°C. La copertura nuvolosa aumenta nuovamente e l’umidità sale fino al 90%. La pressione atmosferica si attesta attorno ai 1018 hPa.
Le previsioni meteo nel Biellese indicano quindi una giornata variabile, con un inizio piovoso che lascia spazio a condizioni più soleggiate nel pomeriggio, prima di un nuovo peggioramento serale.
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