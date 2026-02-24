CronacaFuori provincia
Incidente mortale sulla A26: muore un motociclista di 22 anni
Ieri la tragedia sulla strada
Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio, lungo la bretella autostradale A26/A7 in direzione Tortona. Un motociclista di 22 anni, Gabriele Vario, originario di Passirano, ha perso la vita in seguito a un violento incidente.
Incidente mortale sulla A26: muore un motociclista di 22 anni
Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando verso il capoluogo lombardo insieme a un amico, anch’egli in sella a una moto, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La due ruote è finita contro il guard-rail e l’impatto è stato fatale
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca3 giorni fa
Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziato
Attualità2 giorni fa
Ecco la vera ricetta della polenta concia
Circondario2 giorni fa
Donna investita nel parcheggio della Bennet
Cronaca3 giorni fa
Moto in fiamme, centauro gravissimo
Attualità15 ore fa