Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio, lungo la bretella autostradale A26/A7 in direzione Tortona. Un motociclista di 22 anni, Gabriele Vario, originario di Passirano, ha perso la vita in seguito a un violento incidente.

Incidente mortale sulla A26: muore un motociclista di 22 anni

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando verso il capoluogo lombardo insieme a un amico, anch’egli in sella a una moto, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La due ruote è finita contro il guard-rail e l’impatto è stato fatale

