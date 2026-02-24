Seguici su

Incidente mortale sulla A26: muore un motociclista di 22 anni

Ieri la tragedia sulla strada

scontro tra auto e moto

Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio, lungo la bretella autostradale A26/A7 in direzione Tortona. Un motociclista di 22 anni, Gabriele Vario, originario di Passirano, ha perso la vita in seguito a un violento incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando verso il capoluogo lombardo insieme a un amico, anch’egli in sella a una moto, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La due ruote è finita contro il guard-rail e l’impatto è stato fatale

