Seguici su

Biellese OrientaleCronaca

Grave il podista investito a Lessona da un’auto

La vittima è un 19enne di Valdengo

Pubblicato

28 secondi fa

il

ambulanza 118

E’ ricoverato in ospedale il 19enne di Valdengo che domenica è stato investito a Lessona. Si stava allenando quando avrebbe attraversato la strada. In quel momento però transitavano due auto che nel tentativo di evitarlo si sono scontrate. Il giovane è stato però comunque investito. E’ stato portato in gravi condizioni in ospedale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.