Grave il podista investito a Lessona da un’auto

E’ ricoverato in ospedale il 19enne di Valdengo che domenica è stato investito a Lessona. Si stava allenando quando avrebbe attraversato la strada. In quel momento però transitavano due auto che nel tentativo di evitarlo si sono scontrate. Il giovane è stato però comunque investito. E’ stato portato in gravi condizioni in ospedale.

