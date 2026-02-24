Biellese OrientaleCronaca
Grave il podista investito a Lessona da un’auto
La vittima è un 19enne di Valdengo
E’ ricoverato in ospedale il 19enne di Valdengo che domenica è stato investito a Lessona. Si stava allenando quando avrebbe attraversato la strada. In quel momento però transitavano due auto che nel tentativo di evitarlo si sono scontrate. Il giovane è stato però comunque investito. E’ stato portato in gravi condizioni in ospedale.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca3 giorni fa
Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziato
Attualità2 giorni fa
Ecco la vera ricetta della polenta concia
Circondario2 giorni fa
Donna investita nel parcheggio della Bennet
Cronaca3 giorni fa
Moto in fiamme, centauro gravissimo
Attualità15 ore fa