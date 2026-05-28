Si sente male al lavoro per colpa del caldo: operaia ricoverata in ospedale. E’ successo nel pomeriggio di ieri alla Filati Di.Vè. di Vergnasco, nel comune di Cerrione.

Si sente male al lavoro per colpa del caldo

Erano da poco passate le 16, quando una operaia del turno pomeridiano ha accusato un malore all’interno della fabbrica. Le cause vanno con tutta probabilità ricercate nelle alte termperature di questi giorni, con il caldo che si avverte ancora di più all’interno del reparto.

Immediatamente è stata soccorso dalle colleghe e dall’assistente e le direzione della ditta ha subito contattato il 118. Sul posto è arrivata una ambulanza, che ha prestato le prime cure del caso alla donna.

La giovane è poi stata trasportata a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale Degli Infermi di Ponderano.

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