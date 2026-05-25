Caldo in aumento in Piemonte: il picco tra domani e mercoledì. Temperature in rialzo, massime fino a 34-36 gradi in pianura. A segnalarlo è il Centro Meteo Piemonte, che indica una fase di caldo intenso e anomalo per il periodo.

Già nel week-end le temperature hanno raggiunto valori elevati, con massime diffuse attorno ai 29-30 gradi e punte vicine ai 32 gradi. Mentre i primi giorni della nuova settimana porteranno il vero apice della prima fase calda.

Secondo le previsioni, tra oggi e mercoledì sulle pianure piemontesi si possono toccare diffusamente i 32-34 gradi. I valori più alti sono attesi soprattutto mercoledì, quando non si escludono picchi prossimi ai 35-36 gradi sulle basse pianure orientali.

Le aree più esposte saranno in particolare Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Canavese e Novarese. Valori elevati sono attesi anche nei fondovalle di Aosta e Domodossola. Ma il caldo si farà sentire pure in quota, con temperature vicine ai 28-30 gradi verso gli 800-1.000 metri.

Possibili record per maggio

Alla base del rialzo termico c’è l’arrivo di masse d’aria di origine subtropicale. Secondo gli esperti, la situazione può risultare piùà marcata da un possibile effetto di compressione con condizioni favoniche sulla Val Padana occidentale.

Se le simulazioni dei modelli saranno confermate, in diverse aree del Piemonte si potranno raggiungere o superare record di temperatura massima per il mese di maggio. Una situazione quindi insolita, soprattutto per la rapidità del rialzo e per l’estensione dei valori attesi.

Attenzione nelle ore centrali

Il consiglio, soprattutto nelle ore più calde, è come al solito quello di evitare esposizioni prolungate al sole e sforzi fisici intensi. Le giornate più impegnative saranno martedì 26 e mercoledì 27 maggio, quando il caldo potrà assumere caratteristiche pienamente estive.

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