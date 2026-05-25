BiellaCronaca
Due auto e una moto distrutte alla rotonda del quartiere degli Affari
Violento scontro questa mattina. Sul posto i soccorritori. Traffico in tilt
Due auto e una moto distrutte alla rotonda del quartiere degli Affari.
Due auto e una moto distrutte alla rotonda del quartiere degli Affari
Violento impatto questa mattina alla rotonda del quartiere degli Affari a Biella. Coinvolte due auto e una moto, rimaste distrutte dopo l’impatto.
Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118 per i soccorsi e i rilievi del caso. L’incidente ha provocato code e rallentamenti al traffico, essendosi verificato nell’orario di ingresso a scuole e posti di lavoro.
Immagine di repertorio
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