Tragedia a Ponzone: pensionato precipita dalla finestra

Intervento del 118

tamponamento a catena in ospedale

Tragedia a Ponzone: pensionato precipita dal primo piano. L’uomo è caduto da una finestra, è deceduto dopo poco più tardi..

Dramma nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio nel centro di Ponzone. Un anziano residente a Valdilana è morto dopo essere precipitato da una finestra della sua abitazione.

Il corpo dell’uomo è stato trovato riverso nel cortile interno della palazzina. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto, l’anziano sarebbe caduto dal terzo piano dell’edificio situato in via Provinciale, nel cuore del paese.

L’intervento dell’ambulanza del 118

Immediata la richiesta di soccorso al 118. L’ambulanza è giunta rapidamente sul luogo della tragedia e i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, cercando di stabilizzare il paziente prima del trasferimento in ospedale. Le condizioni sono apparse fin da subito disperate. Nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo è deceduto alcune ore più tardi a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso ulteriori verifiche. Sul posto i carabinieri di Valdilana.

Ancora da fissare la data del funerale

L’anziano viveva da tempo nella palazzina ed era conosciuto in paese.  La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità. Lascia un grande vuoto tra i familiari.

