Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti nel territorio del comune di Occhieppo Inferiore per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

Auto ribaltata, intervento dei Vigili del Fuoco

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito dalla sede stradale finendo la sua corsa ribaltato fuori dalla carreggiata. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il conducente si trovava già all’esterno dell’abitacolo, cosciente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per: • La messa in sicurezza del veicolo: stabilizzazione del mezzo ribaltato e gestione dei rischi legati a perdite di liquidi infiammabili. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno gestito il flusso veicolare durante le operazioni di soccorso.

