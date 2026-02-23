“Chi sbaglia paga”, la campagna referendaria della segreteria provinciale di Fratelli d’Italia

È ufficialmente partita nel Biellese la campagna referendaria per il Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. A promuoverla è Fratelli d’Italia, che ha annunciato l’avvio di una serie di iniziative capillari per informare i cittadini sui contenuti del voto. Il via è stato dato nella mattinata di domenica 22 febbraio alla presenza del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, del Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, del consigliere regionale Davide Zappalà e del segretario provinciale Cristiano Franceschini.

“Chi sbaglia paga”

«Crediamo che questo referendum rappresenti un passaggio fondamentale per rendere la giustizia italiana più equa, efficiente e vicina ai cittadini» ha dichiarato Franceschini.

La campagna referendaria della segreteria provinciale di Fratelli d’Italia

«Le ragioni del Sì sono chiare: basta impunità, con l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, stop alle correnti e ai giochi di potere nella magistratura, più imparzialità attraverso la separazione delle carriere. Per questo abbiamo deciso di metterci in cammino tra la gente, portando il confronto direttamente nelle piazze e nei paesi del nostro territorio».

La Carovana del Sì toccherà numerosi centri della provincia: durante gli appuntamenti verrà distribuito materiale esplicativo sui quesiti referendari, con schede sintetiche che illustrano in modo semplice cosa cambierebbe in concreto per cittadini e operatori della giustizia.

Il commento del segretario provinciale

«Vogliamo parlare con tutti — prosegue Franceschini — perché siamo convinti che solo attraverso l’ascolto e il dialogo si possa rafforzare una partecipazione consapevole al voto. Non una campagna fatta solo di slogan, ma un percorso concreto, fatto di presenza sul territorio, dati chiari e confronto diretto con le persone».

Il calendario completo delle tappe verrà aggiornato progressivamente sui canali social del partito, con l’invito ai cittadini a partecipare attivamente agli incontri e a informarsi in vista dell’appuntamento referendario di fine marzo.

