La Polizia Locale incontra gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo

Nei giorni scorsi, presso l’aula Magna ‘Franco Rigola’ dell’I.T.I.S. “Quintino Sella” di Biella, si é tenuta una giornata formativa diretta agli allievi di tutte le classi del liceo scientifico sportivo tenuta dagli agenti della Polizia Locale di Biella. Questo incontro si inserisce nel nuovo progetto denominato “Bike to School” dove viene previsto l’utilizzo dei velocipedi a propulsione muscolare, acquistati dal medesimo istituto, per gli spostamenti degli allievi verso le strutture sportive in cui svolgono i progetti didattici proposti dalla scuola. In tale giornata gli agenti di polizia hanno incentrato la formazione sulle principali norme del Codice della Strada che riguardano i velocipedi, le caratteristiche tecniche di tali veicoli, le norme di utilizzo con le relative infrazioni e soprattutto l’influenza di alcol e droghe alla guida dei veicoli e le ripercussioni sulla salute.

La Polizia Locale incontra gli studenti

Grande interesse e soddisfazione ha vuto tale incontro; molte sono state le domande da parte dei ragazzi e dei professori riguardo gli argomenti trattati e aspetti più tecnici e particolari. A conclusione di ciò, collegato all’assunzione delle droghe, l’attenzione si é spostata sull’unità cinofila in dotazione al comando di Polizia Locale di Biella.

