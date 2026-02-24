AttualitàCronacaValle Cervo
Pedone investito a Sagliano Micca
Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia stradale
Incidente ieri a Sagliano Micca in via Roma, nei pressi della Rsa Domus.
Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Una persona è stata investita da un’auto in via Roma.
Presente sul posto anche l’ambulanza del 118.
