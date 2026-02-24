Auto si ribalta alla rotonda di Occhieppo Inferiore

Incidente a Occhieppo Inferiore all’altezza di una rotonda. Un’auto si è ribaltata. Sono intervenuti i carabinieri di Salussola. Si trattava di un incidente autonomo con l’automobilista che ha perso il controllo del veicolo finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook