CronacaValle Elvo
Auto si ribalta alla rotonda di Occhieppo Inferiore
Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri
Incidente a Occhieppo Inferiore all’altezza di una rotonda. Un’auto si è ribaltata. Sono intervenuti i carabinieri di Salussola. Si trattava di un incidente autonomo con l’automobilista che ha perso il controllo del veicolo finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto anche i vigili del fuoco.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Ecco la vera ricetta della polenta concia
Circondario2 giorni fa
Donna investita nel parcheggio della Bennet
Attualità18 ore fa
Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato» – VIDEO
Cronaca3 giorni fa
Moto in fiamme, centauro gravissimo
Attualità1 giorno fa