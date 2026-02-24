Incidente mortale a Romentino: muore un 50enne

Incidente mortale questa mattina in via del Tintoretto a Romentino, nel Novarese. Per cause in corso di accertamento un’auto e un furgoncino si sono scontrati e nell’impatto si è sviluppato un incendio.

A bordo dei mezzi viaggiavano due persone. D.C., 72 anni, è stato trasportato in ospedale in codice verde. È invece deceduto l’altro conducente, un uomo di circa 50 anni, le cui generalità non sono al momento note.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook