CronacaFuori provincia
Incidente mortale a Romentino: muore un 50enne
La tragedia stamattina in seguito a un impatto tra due auto
Incidente mortale questa mattina in via del Tintoretto a Romentino, nel Novarese. Per cause in corso di accertamento un’auto e un furgoncino si sono scontrati e nell’impatto si è sviluppato un incendio.
A bordo dei mezzi viaggiavano due persone. D.C., 72 anni, è stato trasportato in ospedale in codice verde. È invece deceduto l’altro conducente, un uomo di circa 50 anni, le cui generalità non sono al momento note.
