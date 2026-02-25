Carte Pokémon e One Piece rubate, denunciato anche un biellese

Furto di carte “Pokemon” e “One Piece” per un valore superiore ai 20mila euro: c’è anche un giovane biellese tra le due persone denunciate dai carabinieri per ricettazione.

Carte Pokémon e One Piece rubate per un valore di 20mila euro

La vittima, un imprenditore-collezionista di Rivoli, è riuscito a recuperare buona parte della refurtiva grazie alle indagini dei carabinieri. Come riporta l’Ansa, l’uomo, dopo avere segnalato l’accaduto alla stazione dell’Arma di Alpignano, aveva scoperto che su un gruppo social dedicato allo scambio di carte un iscritto aveva messo in vendita dei ‘pezzi’ molto simili a quelli che gli erano stati portati via. Le indagini dei militari hanno portato a due denunce per ricettazione alla procura di Alessandria, risultata competente per territorio.

I carabinieri hanno identificato il venditore e un secondo soggetto

Il furto risale allo scorso 2 novembre. L’imprenditore stava rientrando dal festival ‘Lucca Comics’ quando dall’auto gli era stato rubato uno zaino contenente le carte.

I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità che si nascondeva dietro all’account social del venditore e a quella di un secondo soggetto. Le perquisizioni domiciliari, disposte dall’autorità giudiziaria alessandrina, hanno portato al recupero delle carte, provviste di un numero di serie e di una certificazione.

Le denunce sono quindi scattate per un ventisettenne residente nel Biellese e un 44enne della provincia di Torino.

