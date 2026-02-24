Seguici su

Emanuele Ramella Pralungo nominato Vicepresidente Upi

L’incarico è un riconoscimento per il lavoro sul territorio e dell’impegno

Emanuele Ramella Pralungo nominato Vicepresidente Upi.

Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, è stato nominato Vicepresidente di UPI – Unione Province d’Italia. La nomina è avvenuta oggi a Roma, nel corso della riunione del Comitato Direttivo dell’Associazione, che ha proceduto all’integrazione dell’Ufficio di Presidenza. L’incarico rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto da Ramella Pralungo sul territorio e dell’impegno istituzionale profuso in questi anni, nonché del contributo costante e concreto assicurato all’interno dell’Associazione. La nomina rafforza inoltre la presenza del Piemonte e della Provincia di Biella negli organismi di rappresentanza nazionale delle Province, consolidando il ruolo del territorio biellese nel confronto istituzionale a livello nazionale. “Sono onorato per questo incarico e ringrazio il Presidente Gandolfi e il Comitato Direttivo per la fiducia accordatami – ha commentato Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –. Assumo questo ruolo con senso di responsabilità, consapevole delle sfide che attendono le Province.

Lavoreremo in sinergia per rafforzare il ruolo degli Enti di area vasta, affinché tornino ad avere un riconoscimento pieno, con funzioni chiare e risorse adeguate, così da assicurare un’azione amministrativa più solida ed efficace a beneficio dei territori”. “Sono certo che potrò contare sull’impegno del Presidente Ramella Pralungo e sulla sua costruttiva collaborazione e partecipazione – dichiara il Presidente Nazionale di UPI, Pasquale Gandolfi –. Insieme, sapremo portare nelle diverse sedi di confronto istituzionale la posizione unitaria della nostra Associazione, anche con il supporto degli altri componenti del Comitato Direttivo”.

La nomina si inserisce in una fase particolarmente significativa per il sistema delle autonomie locali, impegnato nel confronto con il Governo e con il Parlamento sui temi delle risorse, delle competenze, del rafforzamento istituzionale e della Riforma delle Province.

 

