Incidente in superstrada all’altezza dell’uscita di Chiavazza

Due persone rimaste ferite

Incidente in superstrada all’altezza dell’uscita di Chiavazza.

Stamattina si è verificato un tamponamento tra una Mini Cooper con due persone a bordo e una Bmw condotta da un uomo. A rimanere feriti la donna passeggera della Mini e l’uomo al volante della Bmw. L’incidente era avvenuto in una posizione a rischio. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

