Improvvisamente è mancata Ermanna Peretti

Lutto a Tollegno. A 68 anni è mancata improvvisamente Ermanna Peretti. Aveva 68 anni. Lascia Edoardo; Giovanni con Roberta e Claudio, cugini e parenti tutti. Mercoledì 25 febbraio sarà celebrato il funerale a Tollegno alle 15.

