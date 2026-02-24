AttualitàValle Elvo
Improvvisamente è mancata Ermanna Peretti
Lutto a Tollegno. A 68 anni è mancata improvvisamente Ermanna Peretti. Aveva 68 anni. Lascia Edoardo; Giovanni con Roberta e Claudio, cugini e parenti tutti. Mercoledì 25 febbraio sarà celebrato il funerale a Tollegno alle 15.
