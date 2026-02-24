Alpini in lutto per Guido Galassi: 59 anni

Ha posato lo zaino Guido Galassi, consigliere sezionale alpini di Biella e vice presidente coordinamento territoriale P.C. Biella. Lascia la maglia Vincenzina, la compagna Cinzia con Edoardo, i cugini Piero e Paola con le rispettive famiglie, l’affezionata Elisabetta. Si è spento all’ospedale di Ponderano.

