Alpini in lutto per Guido Galassi: 59 anni

Pubblicato

24 secondi fa

il

Alpini in lutto per Guido Galassi: 59 anni

Ha posato lo zaino Guido Galassi, consigliere sezionale alpini di Biella e vice presidente coordinamento territoriale P.C. Biella. Lascia la maglia Vincenzina, la compagna Cinzia con Edoardo, i cugini Piero e Paola con le rispettive famiglie, l’affezionata Elisabetta. Si è spento all’ospedale di Ponderano.

