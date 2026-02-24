In banca l’impiegato sventa la truffa del trading estero

Quando il cliente si è presentato per effettuare un bonifico su un conto estero di 1000 euro ha iniziato a insospettirsi. Non era infatti la prima volta.

A quel punto ha informato il cliente e chiamato i carabinieri. L’uomo era stato convinto, tramite anche una serie di sms, a investire su un conto di trading online all’estero.

