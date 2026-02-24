Attualità
Furto al Cissabo di Cossato: via denaro e cellulare
Furto consumato al Cissabo di Cossato.
I malviventi si sono introdotti all’interno della struttura nel fine settimana quando i servizi sono chiusi. Entrando da una porta secondaria forzata hanno asportato circa 1000 euro in contanti. Sparito anche un telefono cellulare.
Già la scorsa settimana la sede era stata visitata dai ladri.
