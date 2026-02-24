AttualitàBiella
Ragazza scomparsa nel Biellese: aveva paura dell’interrogazione
Allarme ieri per una giovane ragazza scomparsa nel Biellese. A chiamare i carabinieri è stata la nonna in quanto la nipote, partita da casa con il pulmino, non era a scuola. Era arrivata a destinazione, ma poi si era allontanata. I carabinieri hanno avviato le ricerche. E alla fine l’hanno trovata in un parco giochi. Tranquillizzata, ha spiegato che aveva saltato scuola per paura dell’interrogazione
