I Carabinieri di una Stazione del territorio vercellese hanno provveduto ad eseguire un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio/servizio. Destinataria una insegnante/educatrice per mesi 4. La maestra di una scuola dell’infanzia è accusata dii reiterati maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni di età compresa tra i 4 ed i 6 anni.

Maestra sospesa per maltrattamenti su piccoli alunni

La misura è stata adottata dal Gip presso il Tribunale di Vercelli. E su richiesta del PM titolare del Procedimento Penale. Il tutto a seguito di una articolata attività di indagine condotta dai Carabinieri. Tale indagine ha permesso di riscontare reiterate condotte che esulano ampiamente gli ordinari canoni educativi, poste in essere da una maestra nei confronti dei piccoli frequentatori dell’istituto.

Alla donna viene contestato di aver sottoposto gli alunni della propria classe a ripetute vessazioni, denigrazioni, aggressioni verbali. Ma anche atti lesivi dell’incolumità fisica in violazione dei doveri attinenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio all’ interno di un istituto di istruzione.

Le indagini

L’attività d’indagine prende avvio dalla segnalazione di una mamma che si reca presso la Stazione Carabinieri . La donna racconta di essere a conoscenza di comportamenti scorretti. E di un presunto abuso di strumenti educativi e correttivi da parte della maestra della classe frequentata dal figlio. Sono più di trenta gli episodi contestati all’indagata. Tutti suffragati da registrazioni audio-video. I Carabinieri hanno raccolto e documentato molteplici elementi di fatto ritenuti decisivi ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e a fondamento dell’esigenza cautelare.

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