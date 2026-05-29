Rapina una donna e viene arrestato per scontare una condanna

Lo scorso 23 maggio, durante la nottata, è pervenuta alla sala operativa della Questura la segnalazione di una donna, la quale ha riferito di essere stata vittima di un tentativo di rapina da parte di un soggetto, che dapprima le aveva chiesto dei soldi e poi aveva tentato di immobilizzarla fisicamente per sfilare dal cruscotto le chiavi della sua autovettura per appropriarsene.

Rapina una donna e viene arrestato perchè doveva scontare una condanna

La donna è riuscita a fornire la descrizione dell’autore del fatto, pertanto, i poliziotti della Squadra Volante si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo, ricevendo, poco dopo la segnalazione di un secondo tentativo di rapina, perpetrato verosimilmente dallo stesso soggetto.

Grazie alla pronta verifica delle nuove indicazioni gli operatori sono presto riusciti ad individuare un soggetto perfettamente corrispondente alle descrizioni, il quale ha subito assunto un atteggiamento non collaborativo, spintonando i poliziotti per guadagnare la fuga; tuttavia, gli operatori sono riusciti, con grande professionalità ad immobilizzarlo senza conseguenze.

Una volta accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, è anche emerso che l’uomo, venticinquenne già pluripregiudicato, era destinatario di un’ordinanza di aggravamento di una misura cautelare già in atto, non rispettata, a seguito di alcuni reati commessi in altra Provincia. Oltre al deferimento

per i reati posti in essere, lo stesso, quindi, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la locale casa circondariale.

Quanto sopra, viene comunicato nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio.

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