L’Alpàa annuncia Davide Van De Sfroos

L’organizzazione dell’Alpàa di Varallo ha annunciato il quarto nome ufficiale dell’edizione 2026 della manifestazione. Giovedì 16 luglio, alle 21.30, sul palco di piazza Vittorio Emanuele II salirà Davide Van De Sfroos, uno dei cantautori più amati del panorama italiano legato alla musica popolare e alle radici del territorio. Il concerto sarà a ingresso libero, come da tradizione della rassegna valsesiana.

Con Davide Van De Sfroos l’Alpàa punta ancora una volta su un artista capace di unire musica, emozioni e identità. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della manifestazione, con un messaggio che richiama il forte legame tra il cantautore e il pubblico. Un rapporto costruito negli anni grazie a brani diventati ormai simbolici come “Yanez”, “La balera”, “Ventanas” e “La curiera”.

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