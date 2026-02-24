Trail autogestito Valle Cervo: iscrizioni ancora aperte

E’ in programma il Trail Autogestito Valle Cervo domenica 1 marzo. Le iscrizioni vanno fatte entro mercoledì 25 febbraio (per poter gestire al meglio il Polenta Party),compilando il seguente modulo google: TRAIL AUTOGESTITO VALLE CERVO 1 MARZO 2026

Possibilità di scegliere tra due percorsi. 30 km 1700 m+ partenza ore 7.30. E 22 km 1200 m+ partenza ore 8.45

I percorsi sono completamente diversi dai percorsi del Trail Monte Casto. Si percorrono le varie mulattiere che portano ai piccoli paesini che caratterizzano l’alta Valle Cervo.

Non e’ una gara,si correrà in gruppetti, è consigliato caricare sul proprio gps o cell la traccia, il percorso è segnato solo ai bivi principali.

Non c’e’ costo d’iscrizione. Polenta party: 8 €

Tutte le info: TRAIL AUTOGESTITO VALLE CERVO – Trail Monte Casto



Venerdì sera alle 21 al Salone Polivalente di Andorno avremo come ospite CRISTIAN MINOGGIO e il suo preparatore atletica Saverio Ottolini, una serata assolutamente da non perdere!

