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Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella

Le botte immortalate da diverse persone con lo smartphone

Pubblicato

7 secondi fa

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Volano pugni e bastonate davanti alla discoteca Eden di Viverone. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia, che in breve tempo hanno riportato la calma. 
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Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella.

Almeno una ventina di giovani di origine nordafricana ieri sera si sono ritrovati nell’area della fiera di Biella. Hanno dato vita a una vera e propria rissa. Pugni e calci a non finire. La scena è stata ripresa anche da diversi cellulari.

Ma prima dell’arrivo di carabinieri, polizia e finanza i partecipanti alla rissa si sono dileguati.

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