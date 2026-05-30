Attualità
Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella
Le botte immortalate da diverse persone con lo smartphone
Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella.
Almeno una ventina di giovani di origine nordafricana ieri sera si sono ritrovati nell’area della fiera di Biella. Hanno dato vita a una vera e propria rissa. Pugni e calci a non finire. La scena è stata ripresa anche da diversi cellulari.
Ma prima dell’arrivo di carabinieri, polizia e finanza i partecipanti alla rissa si sono dileguati.
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