Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella.

Almeno una ventina di giovani di origine nordafricana ieri sera si sono ritrovati nell’area della fiera di Biella. Hanno dato vita a una vera e propria rissa. Pugni e calci a non finire. La scena è stata ripresa anche da diversi cellulari.

Ma prima dell’arrivo di carabinieri, polizia e finanza i partecipanti alla rissa si sono dileguati.

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