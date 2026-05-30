Un uomo di circa 30 anni, di origine straniera, è rimasto ferito questo pomeriggio in un’aggressione con arma da fuoco avvenuta a Castelletto Sopra Ticino, nel novarese. L’allarme è scattato alle 15:03 nei pressi di un’area boschiva in Via Rossini.

Sparatoria nei boschi: ferito un 30enne

Secondo le prime informazioni, il ferito sarebbe stato raggiunto da due o tre colpi d’arma da fuoco, riportando lesioni a una gamba e all’addome. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano udito gli spari.

I soccorsi sono stati prestati inizialmente dall’équipe medicalizzata di Arona – l’uomo era cosciente – poi è intervenuto l’elisoccorso, che sta trasportando il ferito all’ospedale di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook