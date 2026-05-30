In occasione di “Archivissima – La Notte degli Archivi”, Casa Zegna partecipa all’iniziativa con un workshop dedicato al tema dell’edizione 2026: “Quello che non c’è”.

Casa Zegna a Valdilana aderisce alla “Notte degli archivi”

Un archivio non custodisce solo ciò che è visibile, ordinato e presente. Conserva anche elementi che raccontano ciò che è andato perduto, trasformato o che non esiste più. È proprio da queste “assenze” che nasce il lavoro quotidiano dell’archivista: osservare, collegare, interpretare, dare senso.

Per l’edizione 2026, l’Archivio di Casa Zegna apre le sue porte al pubblico attraverso il workshop partecipativo “Dentro la valigia: alla scoperta di quello che non c’è nell’Archivio Zegna”: i partecipanti sono invitati a esplorare una vecchia valigia contenente materiali eterogenei – fotografie, lettere, documenti, oggetti – e a mettersi nei panni dell’archivista: smistare, riconoscere, collegare, ipotizzare.

Tra i materiali ci saranno anche progetti e fotografie di ciò che non c’è, testimonianze silenziose di spazi e storie che ancora oggi hanno qualcosa da raccontare. Un’occasione per scoprire da vicino l’Archivio Zegna e vivere in prima persona il mestiere dell’archivista.

Programma. Venerdì 5 giugno alle 19 Workshop e a seguire l’aperitivo. Evento gratuito, prenotazione sul sito https://www.fondazionezegna.org/2026/05/06/archivissima-la-notte-degli-archivi-2/

Archivissima è il primo festival italiano dedicato alla promozione dei patrimoni conservati negli archivi storici di enti, istituzioni e imprese. Ideata da Promemoria Group e organizzata dall’associazione di promozione sociale Archivissima APS, la manifestazione nasce nel 2018 sulla scia del format di successo “La Notte degli archivi”. Edizione dopo edizione, il Festival rinnova il suo impegno nella promozione presso il grande pubblico dei patrimoni e delle storie conservate negli archivi storici e nella valorizzazione dell’Heritage attraverso una commistione di linguaggi e media differenti. Nel 2025 il Festival giunge alla sua ottava edizione, mantenendo saldo l’intento d’innovare strumenti e canali, media e format al servizio dei contenuti d’archivio.

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