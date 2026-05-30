La festa della Repubblica a Biella con maxischermo

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l’Amministrazione comunale predisporrà un maxischermo in Via Battistero per consentire alla popolazione di seguire in diretta la serata evento promossa dalla Presidenza della Repubblica e trasmessa su Rai 1.

L’appuntamento è per martedì 2 giugno, a partire dalle ore 21.00, quando dalla Piazza del Quirinale

andrà in onda “I volti della Repubblica”, la grande manifestazione nazionale alla presenza del

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’iniziativa collegherà idealmente numerose piazze italiane in una celebrazione condivisa dei valori

repubblicani e nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di partecipazione collettiva e

di condivisione istituzionale in una data simbolica per la Nazione.

In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici del Comune.

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