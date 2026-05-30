Attualità
La festa della Repubblica a Biella con maxischermo
Per seguire in diretta la serata evento promossa dalla Presidenza della Repubblica.
In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l’Amministrazione comunale predisporrà un maxischermo in Via Battistero per consentire alla popolazione di seguire in diretta la serata evento promossa dalla Presidenza della Repubblica e trasmessa su Rai 1.
L’appuntamento è per martedì 2 giugno, a partire dalle ore 21.00, quando dalla Piazza del Quirinale
andrà in onda “I volti della Repubblica”, la grande manifestazione nazionale alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
L’iniziativa collegherà idealmente numerose piazze italiane in una celebrazione condivisa dei valori
repubblicani e nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di partecipazione collettiva e
di condivisione istituzionale in una data simbolica per la Nazione.
In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici del Comune.
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