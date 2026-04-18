Oggi l’addio ad Andrea Trizzino, morto in un tragico incidente

La comunità di Brusnengo oggi darà l’ultimo saluto ad Andrea Trizzino, l’autotrasportatore biellese tragicamente scomparso nel gravissimo incidente di lunedì mattina all’età di 63 anni.

Andrea Trizzino, oggi a Brusnengo il funerale. Lascia la moglie, il figlio e i fratelli

Le esequie di Trizzino si terranno oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Brusnengo. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

Il 63enne ha lasciato nel dolore la moglie Antonella, il figlio Gioacchino, i fratelli Antonio e Salvatore, le sorelle Giuseppina, Anna e Ninetta.

Il drammatico incidente

La tragedia si è consumata poco dopo le 9 di lunedì sulla provinciale che collega Carisio a Santhià. Il camion condotto dal 63enne di Brusnengo si è scontrato con un tir, finito nella risaia accanto alla strada in seguito all’urto.

Per Trizzino purtroppo non c’è stato nulla da fare; inutile l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118, che hanno provato senza successo a rianimarlo. L’altro autotrasportatore, invece, è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea in codice giallo.

Trizzino aveva lavorato anche come ristoratore

Originario dell’Agrigentino, Trizzino era giunto nella nostra provincia parecchi anni fa. Per un certo periodo aveva vissuto tra Ailoche e Coggiola, prima di trasferirsi nel Vercellese, dove aveva anche gestito un ristorante pizzeria. Nel 2021 il ritorno a Biella e precisamente a Brunengo, dove aveva acquistato casa e viveva tuttora.

«Anche se non vivevano qui da tanti anni – sono le parole di Fabrizio Bertolino, sindaco di Brusnengo – in paese erano conosciuti. Andrea era un grande lavoratore, uno che non rimane mai con le mani in mano. Per la nostra comunità è una grave perdita».

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