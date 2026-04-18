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Incidente in moto per un 32enne biellese. Soccorso dai carabinieri

Affidato alle cure del 118, è stato portato all’ospedale

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3 secondi fa

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Centauro 50enne cade rovinosamente dalla moto e finisce in ospedale
Foto di repertorio

Momenti di apprensione nella giornata di mercoledì 15 aprile a Pray, dove un motociclista è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla propria moto. L’uomo, un 32enne residente a Valdilana, è stato soccorso tempestivamente e trasferito in ospedale per accertamenti.

Soccorsi immediati dei carabinieri

A prestare i primi aiuti sono stati i carabinieri, che si trovavano in zona in quanto impegnati in un servizio di pattugliamento. I militari hanno notato il motociclista subito dopo l’incidente e sono intervenuti prontamente, allertando il personale sanitario per un intervento rapido ed efficace.

Accompagnato all’ospedale

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il ferito dopo le prime cure. Il 32enne, nato nel 1994, è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano, dove è stato sottoposto a ulteriori controlli.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

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