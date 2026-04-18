Ubriaco e violento prende a testate un pizzaiolo di Biella

Episodio di violenza nei giorni scorsi in città: un uomo in evidente stato d’alterazione, probabilmente dovuta all’assunzione di alcol, ha preso a testate un pizzaiolo. È successo mercoledì a Biella.

Testate al pizzaiolo, intervengono i carabinieri

Protagonista dell’aggressione è stato un cliente di 32 anni, residente fuori provincia ma domiciliato nel Biellese. Stando a quanto ricostruito finora, avrebbe aggredito il titolare dell’esercizio commerciale e una persona che vi lavora. Al culmine della tensione avrebbe anche sferrato una testata al malcapitato pizzaiolo, un cittadino 28enne di origine straniera. Il ragazzo è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso, fortunatamente non era in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma e svolto i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto. La scena, in ogni, caso, potrebbe essere stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Il giovane uomo che ha aggredito il ristoratore è apparso ben poco collaborativo anche con i militari dell’Arma. Rischia ora una denuncia anche per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che una sanzione per ubriachezza molesta.

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