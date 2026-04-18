Vigliano ha detto addio a Silvano Dalla Costa

Profondo cordoglio per la scomparsa di Silvano Dalla Costa, venuto a mancare improvvisamente all’età di 77 anni il 15 aprile.

Molto conosciuto e apprezzato a Vigliano, dove viveva, Dalla Costa ha lasciato nel dolore la moglie Nadia Gubernati, i figli Davide con Silvia, Stefano e Nicola con Carol, insieme all’amato nipotino Vittorio. Lo piangono anche le sorelle Ivana ed Emanuela e il cognato Mirco.

Ieri l’ultimo saluto a Silvano Dalla Costa

Il funerale è stato celebrato ieri, venerdì 17 aprile, nella chiesa di Santa Matia Assunta, a Vigliano Biellese. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella.

La notizia della scomparsa del 77enne ha destato grande commozione nella comunità viglianese, che in queste ore difficili si è stretta alla sua famiglia condividendone il dolore.

“Carissimo Silvano – è uno dei messaggi scritti per ricordare Dalla Costa – ti ricorderemo sempre con grande affetto, il tuo animo gentile e i tuoi occhi sorridenti saranno sempre con noi. Romina, Alessandro e Alice”.

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