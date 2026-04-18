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Distributore automatico non autorizzato, pesante sanzione per una tabaccheria di Biella

La legge punisce la violazione con il pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 euro

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13 secondi fa

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distributore automatico tabaccheria
Foto di repertorio

Nell’ambito dell’attività di controllo dei locali pubblici e degli esercizi commerciali, il personale della questura ha contestato la presenza di un distributore automatico in una tabaccheria di Biella.

Il controllo nel punto vendita del centro cittadino è stato effettuato nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, nell’ambito delle attività svolte regolarmente dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Biella per accertare la regolarità nello svolgimento dei servizi che vengono offerti alla cittadinanza.

Distributore automatico di generi alimentari, sanzionata una tabaccheria di Biella

Durante tale attività, i poliziotti della questura hanno avuto modo di rilevare che all’interno del locale era stato istallato un distributore automatico con il quale si vendevano generi alimentari, pur non essendo in possesso di alcuna autorizzazione per la vendita di tali prodotti.
A seguito di questa violazione, è stata contestata alla titolare una sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 67 D.lgs 59/2010 e art. 17 D.lgs 114/98 e punita dall’art. 22 c. 1 con il pagamento di una somma da 2.582 euro a 15.493 euro.

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