Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia.

Dodicenne inghiottito dalle acque del Sesia

Lo stanno cercando da giorni senza esito.

E’ un dodicenne di origine nordafricana la persona che risulta dispersa da venerdì 29 maggio nelle acque del fiume Sesia, a Vercelli, dopo essersi immerso nel tardo pomeriggio con alcuni amici. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di ieri, sabato 30 maggio, nella zona compresa tra il ponte della ferrovia e quello della provinciale per Novara. E riprenderanno oggi, domenica 31 maggio.

L’allarme era partito dal gruppo di ragazzi che si trovava con lui lungo le sponde del fiume. A un certo punto gli amici non lo hanno più visto riemergere e hanno chiesto aiuto. Da quel momento sono iniziate le operazioni di soccorso, andate avanti per quasi ventiquattr’ore.

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