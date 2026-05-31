Lo sci biellese piange Corrado Barbera: 86 anni

Si è spento a 86 anni Corrado Barbera. Lascia la moglie Giuliana, la figlia Elena, il fratello Carlo con Mariangela.

Di seguito il ricordo dell’amico Piero: “Il mio amico Corrado è andato a sciare in alto. Ero bambino, e al Mucrone ero un po’ la mascotte degli uomini del Soccorso, dove anche lui era un riferimento non da poco per vitalità e goliardia. Sciavo volentieri con lui e lui con me. La sua esternazione “porcu sasin” (porco assassino) detta in Biellese, mi faceva morire dal ridere. Ogni volta che uscivo con loro, e lui era il mio vicino di sedia ricercato e obbligatorio, il mio bicchiere di vino era sempre riempito. Bevevo poco, ma mi bastava quel poco per rendermi la giornata euforica e ridanciana. Mamma Vittorina mi sgridava bonariamente “smettila di andare a sciare con loro! …arrivi sempre a casa brillo!”, ma lo diceva con amore e sano divertimento. Appassionato di montagna e sci era sempre presente ad ogni #MostradelloSci che facevamo. Che dire? Un caro abbraccio ai Famigliari e le mie più sentite condoglianze. Da oggi ho un amico in meno. Buone sciate lassù in alto Corrado”.

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