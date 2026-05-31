A Biella ordinati don Marco e padre Antonio.

Il vescovo di Biella con un messaggio su Facebook ne ha dato l’annuncio.

Quale gioia per la Chiesa di Biella!

Nella nostra Cattedrale, ho avuto la grazia di ordinare sacerdoti don Marco e padre Antonio dell’Oratorio di San Filippo Neri. È un dono grande per le loro famiglie, per le comunità che li hanno accompagnati nel cammino e per tutta la nostra diocesi, che vede rifiorire la speranza attraverso il sì generoso di due giovani che hanno affidato la propria vita a Cristo. In un tempo che spesso fatica a comprendere il valore delle scelte definitive, la loro ordinazione ricorda a tutti che il Signore continua a chiamare e che la sua chiamata è sempre una chiamata all’amore vero, capace di rendere piena la vita. Ho affidato loro il compito di essere, sull’esempio del Buon Pastore, uomini dell’Eucaristia, della preghiera, dell’annuncio e della misericordia, pastori vicini al popolo, capaci di consolare, accompagnare e testimoniare con la vita la bellezza del Vangelo. Mentre rendiamo grazie a Dio per questo giorno di festa, accompagniamo don Marco e padre Antonio con il nostro affetto e la nostra preghiera, affidandoli alla materna protezione della Vergine Maria, Regina di Oropa, perché il loro ministero sia fecondo e possa suscitare nel cuore di molti altri giovani il desiderio di rispondere con generosità alla voce del Signore.

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