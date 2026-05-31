Il ricordo di Loris Callegari: 79 anni di Biella

Il figlio Marco su Facebook ha voluto ricordare il papà Loris mancato a 79 anni. Ha lasciato la moglie Margherita, il figlio Marco con Tania e Dylan, l’affezionata Francesca con Graziano e Giulia, Graziella, Leandro, Federica, Giulio e Matilde.

Questo il post pubblicato sui social dal figlio.

Grazie agli amici di una vita, ai loro figli, che in questi giorni hanno condiviso ricordi e aneddoti toccanti e divertenti. Loris è stato il mattatore delle vostre giornate, vi ha sempre strappato un sorriso. Credo non vi siano un motivo e un modo migliore per cui venire ricordati.

È stato commovente e in fondo liberatorio piangere e sorridere con voi. Non disperatevi se non siete riusciti a venire a dargli un ultimo saluto, avete passato del tempo con lui, condiviso risate e momenti bellissimi mentre era in vita, questo è quello che conta. Tenetevi stretti i ricordi, finché vivranno vivrà anche lui nei nostri pensieri.

Grazie Ezio, l’amico di una vita. Grazie davvero di cuore. Tu sei il simbolo di quello che può la forza dell’amicizia. Non era facile per te venire a salutarlo. Vederti così fragile e sventrato dal dolore è stato straziante e commovente, ma al contempo consolatorio.

La morte fa parte della vita, così come la sensazione di vuoto che ne deriva. Ma l’esser morti significa aver vissuto e lui ha vissuto bene. Il vuoto può essere riempito con i ricordi e l’affetto di chi resta. C’è chi non ha avuto la fortuna di vivere abbastanza a lungo per coltivare amori, affetti e amicizie, lui ha avuto questa fortuna.

La morte è uguale per tutti, la vita purtroppo no. La sua è stata bella e dobbiamo esserne grati. È giusto e doveroso ricordarlo anche e soprattutto in questi momenti.

Ciao babbo.

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