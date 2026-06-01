Giovane gravissimo dopo lo schianto contro un albero. Un ragazzo di 20 anni è stato estratto dall’auto e portato in ospedale con l’elisoccorso.

Un pauroso incidente stradale è avvenuto sulla provinciale 90, tra Castelnuovo Scrivia e Molino dei Torti, nel Tortonese. La vittima è stata soccorsa dopo l’uscita di strada della vettura che stava guidando.

Giovane gravissimo dopo lo schianto contro un albero

Secondo quanto ricostruito, l’auto è finita contro un albero e si è poi ribaltata. Il conducente è rimasto bloccato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per liberarlo e affidarlo alle cure del personale sanitario.

Sul posto è arrivato il 118, che ha disposto il trasferimento del 20enne con l’elisoccorso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso. Sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco di Alessandria e Voghera, raggiunte poi dai colleghi di Tortona.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto. Restano da chiarire le cause. In un primo momento era stata diffusa una versione diversa sulla posizione in cui il ragazzo era rimasto incastrato, e si parlava di incidente con un trattore. La ricostruzione successiva ha chiarito che il ragazzo era bloccato tra le lamiere della vettura.

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