Tragedia in montagna, alpinista precipita e muore. L’incidente è avvenuto nel fine settimana lungo la salita della parete nord del Gran Paradiso, sotto gli occhi di due compagni di cordata. L’uomo stava salendo con altri due compagni quando, in un tratto ormai vicino alla vetta, è caduto per centinaia di metri.

Tragedia in montagna

Il gruppo procedeva slegato. Secondo una prima ricostruzione, l’alpinista ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo la parete, riportando traumi fatali. Quando l’equipaggio dell’elicottero ha raggiunto la zona, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino valdostano, impegnati nelle operazioni di recupero in un ambiente di alta montagna. La salma è stata portata a Courmayeur e trasferita nella camera mortuaria del cimitero.

La tragedia si è consumata in una zona difficile del massiccio, dove le condizioni del terreno e l’esposizione rendono ogni errore estremamente pericoloso. I due compagni di cordata sono rimasti illesi, ma sotto choc, avendo di fatto hanno assistito alla caduta dell’amico.

Accertamenti sulla dinamica

Gli operatori del soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves hanno poi lavorato per completare il riconoscimento della vittima e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno ascoltando i due superstiti, che potranno fornire elementi utili sui momenti precedenti all’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire la dinamica della caduta e le condizioni in cui il gruppo stava affrontando l’ultimo tratto della salita.

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