Due ragazze disperse in montagna a causa del maltempo

Due ragazze biellesi sono state soccorse dai Vigili del Fuoco dopo essersi ritrovate in difficoltà a causa del maltempo in zona montana.

Ragazze biellesi si perdono per il maltempo in montagna

Nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, due ragazze si sono trovate in grande difficoltà, sorprese dal peggioramento delle condizioni meteorologiche, e hanno perso l’orientamento a 14 chilometri in direzione Mera dal Bocchetto Sessera.

Le giovani hanno subito contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

Subito dopo la segnalazione, i Vigili del Fuoco hanno localizzato le giovani e le hanno raggiunte con un mezzo di servizio. Dopo averle messe in sicurezza, le hanno riaccompagnate alla loro auto.

Fortunatamente le due non hanno riportato ferite e non si trovavano in condizioni critiche: si erano semplicemente disorientate a causa del maltempo. Non è stato quindi necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

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Immagine di repertorio

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