Attualità
Scontro frontale a Pray tra auto e fuoristrada
Un uomo del 1930 è rimasto ferito
Incidente a Pray sabato mattina. Scontro frontale tra un auto Honda Jazz e un Range Rover. Ad avere la peggio il conducente della Honda, un uomo del 1930 che è rimasto ferito.
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