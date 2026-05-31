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Scontro frontale a Pray tra auto e fuoristrada

Un uomo del 1930 è rimasto ferito

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6 secondi fa

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si sente male al lavoro
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Incidente a Pray sabato mattina. Scontro frontale tra un auto Honda Jazz e un Range Rover. Ad avere la peggio il conducente della Honda, un uomo del 1930 che è rimasto ferito.

 

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