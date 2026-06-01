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Il nuovo mese inizia con sole e nuvole
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 1° giugno
Il nuovo mese inizia con sole e nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 1° giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il nuovo mese inizia con sole e nuvole
Nella notte il territorio si trova sotto un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesta intorno ai +18,2°C. La velocità del vento è di circa 10,3 km/h, proveniente da Sud, e si registrano possibili precipitazioni sotto forma di pioggia leggera.
La mattina porta un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Si prevede un cielo sereno, con temperature che salgono fino a +23,3°C. Il vento si mantiene moderato, con una velocità di 9,4 km/h da Sud Ovest.
Durante il pomeriggio, il cielo diventa nuovamente coperto, con temperature che raggiungono i +27,5°C. La copertura nuvolosa è totale e il vento si presenta più consistente, con raffiche fino a 11,6 km/h.
Infine, nella sera, le condizioni meteo rimangono stabili, con un cielo coperto e una temperatura che scende a circa +18,9°C. La velocità del vento si attesta intorno ai 9,9 km/h, sempre da Sud. Si prevede la possibilità di pioggia leggera verso la fine della giornata.
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