Incidente a Bielmonte sabato lungo la Panoramica Zegna.

Motociclista sbaglia la curva e impatta contro un’auto

Stava affrontando una curva quando l’ha allargata e si è trovato nell’altra corsia andando a impattare contro un’auto che transitava dal lato opposto. A rimanere ferito un motociclista residente nel Vercellese. E’ stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice giallo per le cure del caso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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