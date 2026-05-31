Attualità
Motociclista sbaglia la curva e impatta contro un’auto
Incidente a Bielmonte sabato lungo la Panoramica Zegna.
Motociclista sbaglia la curva e impatta contro un’auto
Stava affrontando una curva quando l’ha allargata e si è trovato nell’altra corsia andando a impattare contro un’auto che transitava dal lato opposto. A rimanere ferito un motociclista residente nel Vercellese. E’ stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice giallo per le cure del caso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
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