Non c’è pace sulle strade biellesi. Un altro incidente con conseguenze potenzialmente molto gravi si è verificato in città, all’altezza dell’incrocio tra via Pajetta e via Mombello.

Incidente all’incrocio tra via Pajetta e via Mombello, coinvolte un’auto e una moto

È successo nei giorni scorsi, precisamente nella mattinata di martedì. A scontrarsi sono state un’auto e una moto e ad avere la peggio nel violento impatto è stata la persona che viaggiava in sella alla due ruote. Stando a quanto si apprende si tratterebbe di un ragazzo.

Ferite da codice giallo per il ragazzo sulla moto

In suo soccorso, oltre all’automobilista della Renault rossa coinvolta nell’urto, sono rapidamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Biella e il 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al ferito prima di trasportarlo all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Il giovane motociclista è giunto al pronto soccorso con diverse sospette fratture, ma in codice giallo, dunque non sarebbe in pericolo di vita.

Al vaglio della polizia locale l’esatta dinamica dell’incidente.

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