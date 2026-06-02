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Pioggia, vento e grandine: maltempo in Piemonte

Situazione di allerta

Pubblicato

26 minuti fa

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Pioggia, vento e grandine: maltempo in Piemonte

Intenso temporale in Canavese e nel basso Vercellese in questo momento. Raffiche di vento intense nella zona del Canavese con grandine e tempesta.Allagamenti nella zona di Montanaro a causa del violento nubifragio. Nel Canavese segnalata grandine fino a 2-3 centimetri di diametro poco a Sud di Rivarolo

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1 Commento

1 Commento

  1. Ermanno Gilardi

    2 Giugno 2026 at 17:15

    Penso che, senza i due spot pubblicitari dell’Electrolux , che, tra l’altro sta per lasciare a casa più di 1000 addetti in Italia, forse potrei leggere la notizia sui nubifragi in Piemonte…..

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