Attualità
Pioggia, vento e grandine: maltempo in Piemonte
Situazione di allerta
Pioggia, vento e grandine: maltempo in Piemonte
Intenso temporale in Canavese e nel basso Vercellese in questo momento. Raffiche di vento intense nella zona del Canavese con grandine e tempesta.Allagamenti nella zona di Montanaro a causa del violento nubifragio. Nel Canavese segnalata grandine fino a 2-3 centimetri di diametro poco a Sud di Rivarolo
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Ermanno Gilardi
2 Giugno 2026 at 17:15
Penso che, senza i due spot pubblicitari dell’Electrolux , che, tra l’altro sta per lasciare a casa più di 1000 addetti in Italia, forse potrei leggere la notizia sui nubifragi in Piemonte…..