Attualità
Carabiniere biellese muore a Varazze
Tanti messaggi di cordoglio
Carabiniere biellese muore a Varazze.
Tragedia oggi a Varazze in Liguria. Un carabiniere è stato trovato senza vita. Tanti i messaggi di vicinanza, tra cui quello del sindaco che ha rivolto un pensiero alla famiglia.
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