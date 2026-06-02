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Carabiniere biellese muore a Varazze

Tanti messaggi di cordoglio

Pubblicato

16 secondi fa

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crosa piange silvio rottin
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Carabiniere biellese muore a Varazze.
Tragedia oggi a Varazze in Liguria. Un carabiniere è stato trovato senza vita. Tanti i messaggi di vicinanza, tra cui quello del sindaco che ha rivolto un pensiero alla famiglia.

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