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Cronaca

Irrompe in chiesa e semina il caos durante la messa

All’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo si era già allontanato

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2 minuti fa

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Irrompe in chiesa e semina il caos durante la messa. All’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo si era già allontanato.

Irrompe in chiesa e semina il caos durante la messa

Uno spaventoso fuori programma nei giorni scorsi durante una funzione religiosa ad Alessandria. Un uomo ha fatto ingresso nel luogo sacro,, dando in escandescenze tanto da costringere a interrompere la funzione religiosa.

L’episodio si è verificato durante la messa delle 18 nella parrocchia di Santa Maria del Carmine. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe iniziato a comportarsi in maniera aggressivo, spostando e facendo cadere alcuni oggetti. La situazione è degenerata quando ha cercato di entrare in sacrestia, senza però riuscirci. Alcuni presenti sono intervenuti e hanno bloccato l’accesso. All’esterno, un’altra persona ha tentato di riportarlo alla calma, senza fortuna.

Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della polizia, ma l’uomo si era già allontanato e aveva fatto perdere le proprie tracce. L’uomo è già stato poi identitificato attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
LEGGI ANCHE: Buttano immondizie in chiesa e bruciano un testo sacro

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