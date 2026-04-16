Infermiere aggredito al pronto soccorso: torace sfondato da un calcio. E’ stato ricoverato con una prognosi di 35 giorni. La denuncia del sindacato.

Infermiere aggredito al pronto soccorso

Ancora un grave oepisodio di violenza in un ospedale piemontese, questa volta alle “Molinette” di Torino. Un infermiere è stato colpito da un paziente in stato di alterazione. L’uomo avrebbe sferrato un calcio al torace del sanitario, provocandogli gravi conseguenze fisiche.

Il professionista ha riportato una frattura toracica, con una prognosi di 35 giorni. L’episodio è stato segnalato dal sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta. Che ha evidenziato come altri operatori presenti siano riusciti ad allontanarsi evitando conseguenze più serie.

La denuncia del sindacato

Secondo il sindacato, si tratta dell’ennesimo caso in una serie sempre più frequente di aggressioni nei confronti del personale sanitario. Un fenomeno che, sottolineano, non può più essere considerato sporadico, ma rappresenta ormai una criticità quotidiana nelle strutture ospedaliere. Il riferimento è anche a un episodio recente avvenuto all’ospedale di Ciriè, a pochi giorni di distanza.

Sull’accaduto è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, che ha espresso solidarietà all’infermiere ferito. E ha auspicato che vengano individuati al più presto i responsabili, con l’adozione di misure severe. Dalla Regione, intanto, si guarda anche al rafforzamento della sicurezza. E’ in fase di sperimentazione un sistema di videosorveglianza che verrà esteso a tutte le strutture per tutelare il personale e prevenire nuovi episodi di violenza.

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